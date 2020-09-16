港股格局：藺常念指中國半導體板塊落後

港股開市向好，智易東方證券行政總裁藺常念預料，後市將繼續上升。9月初美股大跌，港股跟隨下跌，恒指由25,000點水平跌至24,000點水平，調整逾千點。科技股回調後，現時整裝待發再上升，由於疫情開始受控，經濟有望復甦，舊經濟股如地產、銀行及保險股等跟隨上升。

他建議投資者可留意受惠於經濟復甦的航空、餐飲及收租板塊。另外，他亦看好新經濟股未來前景，可以伺機吸納。

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