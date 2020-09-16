港股格局：藺常念指中國半導體板塊落後
2020年09月16日 11:51
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港股開市向好，智易東方證券行政總裁藺常念預料，後市將繼續上升。9月初美股大跌，港股跟隨下跌，恒指由25,000點水平跌至24,000點水平，調整逾千點。科技股回調後，現時整裝待發再上升，由於疫情開始受控，經濟有望復甦，舊經濟股如地產、銀行及保險股等跟隨上升。
滙豐控股(00005)周三再跌穿32元，他直言滙控反彈「無希望」，原因是其市場主要在香港及中國，但聽從英國及美國政府指示，而且業務由外國人管理，屬於政治不正確。他指除非滙控將歐美、中國及香港業務分拆，否則難以挽回劣勢。
半導體板塊周三急漲，他表示中國半導體市場落後美國一大段距離，加上美國制裁中國半導體行業，停止售賣機器給公司。除非美國民主黨總統候選人拜登成功當選，否則美國總統特朗普連任後，半導體板塊前景黯淡。據報比亞迪電子(00285)成為iPad新品的代工方，但他指代工生意利潤微薄，只有數個百分比，從不看好此股票。
他建議投資者可留意受惠於經濟復甦的航空、餐飲及收租板塊。另外，他亦看好新經濟股未來前景，可以伺機吸納。
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