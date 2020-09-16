貿易商Vitol料全球石油庫存續萎縮 需求將停滯不前
2020年09月16日 12:28
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（Getty Images圖片）
外媒報道，全球最大的獨立石油貿易商Vitol Group表示，全球石油庫存一直急劇下降，今年將繼續萎縮。第二大貿易商托克集團(Trafigura Group)表示，市場將回到過剩狀態。兩家公司都預測需求將停滯不前，並預計未來幾個月動盪不定，直至明年始逐步恢復。
Vitol執行長Russell Hardy表示，全球庫存增長在夏季初達到約12億桶的高峰，之後庫存減少了約3億桶。今年的最後4個月中料將再降2.5億至3億桶。Hardy預計，很多煉油廠將消化它們在瘋狂購買廉價石油時積累的原油。
Hardy認為，原油需求將基本保持不變，每天約9,600萬桶；相比一年前預測為1.02億桶。
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