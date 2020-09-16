【高盛推介】阿里巴巴升1%跑贏大市　嚴選輪證

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴昨(15日)逆市跌約0.3%；今早高開約0.9%後升幅擴大，並突破270港元水平，最高見271.8元，半日收報271元，升1.3%，跑贏大市。有報道指，阿里旗下智能工廠平台「迅犀」即將推出。此外，阿里本月舉行的「九月採購節」，首周線上成交訂單數及實收交易額分別按年升125%及160%。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金追捧認購證，本周一及本周二共錄得約2,050萬元資金流入，為同期第二多資金流入的認股證相關資產。牛熊證方面，亦見近期資金追捧牛證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約2,370萬元，為同期最多資金流入的個股牛熊證相關資產，當中昨日佔約1,660萬元。

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