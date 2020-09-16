【高盛推介】阿里巴巴升1%跑贏大市 嚴選輪證
2020年09月16日 12:40
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴昨(15日)逆市跌約0.3%；今早高開約0.9%後升幅擴大，並突破270港元水平，最高見271.8元，半日收報271元，升1.3%，跑贏大市。有報道指，阿里旗下智能工廠平台「迅犀」即將推出。此外，阿里本月舉行的「九月採購節」，首周線上成交訂單數及實收交易額分別按年升125%及160%。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金追捧認購證，本周一及本周二共錄得約2,050萬元資金流入，為同期第二多資金流入的認股證相關資產。牛熊證方面，亦見近期資金追捧牛證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約2,370萬元，為同期最多資金流入的個股牛熊證相關資產，當中昨日佔約1,660萬元。
投資者如看好，牛證方面可留意屬市場上槓桿最高之一的新上市阿里牛(68851)，與現價有約4.8元差距，屬適合短線操作的選擇。投資者如計劃部署認購證，高槓桿的選擇可留意價外幅度約11%，年期約4個月的阿里購(25530)。貼價的選擇則可留意價外幅度約4%，年期約4個月的阿里購(17653)。
阿里牛(68851)，收回價265.18元，行使價263.18元，換股比率100，槓桿比率33.4倍，新上市，市場上槓桿最高牛證之一，宜短線。
阿里購(25530)，行使價300.2元，2021年01月22日到期，實際槓桿7.4倍，高槓桿。
阿里購(17653)，行使價279.88元，2021年01月21日到期，實際槓桿6.6倍，貼價。
投資者如看淡，可考慮以行使價230至270元作為篩選認沽證的條件。並可留意當中槓桿最突出的阿里沽(17621)。
阿里沽(17621)，行使價230元，2021年01月20日到期，實際槓桿6.7倍，行使價230至270元間產品中，槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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