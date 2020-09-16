半日沽空金額54億元　騰訊佔一成

半日共有563隻股份被沽空，涉及金額54.39億港元，佔大市成交9.9%。騰訊沽空金額5.5元，佔沽空總額10.13%；阿里巴巴沽空金額5.31億元，佔沽空總額9.77%；小米集團沽空金額3.16億元，佔沽空總額5.82%；盈富基金沽空金額2.71億元，佔沽空總額5%；中國平安沽空金額2.33億元，佔沽空總額4.29%。

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