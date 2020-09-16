調查：疫下港人熱衷精明消費　90後更多思考退休儲蓄...

香港永明金融的調查指出，新冠肺炎疫情下，港人更熱衷於精明消費而非精明投資。有定期搜尋消費相關的折扣優惠的群組中，超過40%受訪者最少每日搜尋一次，另有31%指疫情後更頻繁地與親友分享搜尋得來的消費優惠。相比之下，較少受訪者有定期搜尋投資或儲蓄資訊的習慣。

調查又發現，63%受訪者表示，過往數月並沒有「報復式消費」。香港永明金融公司首席市務及數碼策略總監馮婉欣預計，目前經濟不明朗，加上疫情未見完全受控，短期內未必出現强勁的報復式消費。

另外，疫情啟發港人更努力於退休儲蓄，並願意節衣縮食減開銷。調查結果指，疫情後，自評「相當努力」及「十分努力」訂立退休儲蓄計劃的受訪者均較疫情前上升6%。值得注意的是較多90後受訪者指疫情下減少社交活動，有更多時間計劃退休儲蓄。

她表示，由於現時港人對退休準備的意識及有關資訊增加，對理財的態度轉為積極，一些短線的儲蓄產品及可扣稅的延期年金產品較受年輕人歡迎。

惟港人對退休儲蓄掌握不足，根據調查，受訪者對於退休生活需要多少錢沒有很清晰的概念。談及何時才應該開始退休儲蓄或投資，當中約有10%不知道何時開始作退休儲蓄。

上述調查於今年8月5日至16日在香港進行，透過網上問卷訪問1,020名年齡介乎20至40歲的港人，以了解其對消費、財務健康以及退休儲蓄的態度及看法。

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