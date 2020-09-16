尖沙咀太極大樓逾85%業權放售　意向價5.8億元

尖沙咀舊樓出售業權。第一太平戴維斯代理放售柯士甸道132至134號太極大樓逾85%業權，業主意向價為5.8億港元。

該物業為一幢樓齡54年，12層高商住大廈，地下為商舖，1樓為寫字樓，2樓至11樓為住宅。是次出售的部分包括36個住宅單位、3個寫字樓單位及1個地舖，共佔全幢大廈逾85%業權。地盤面積約5,441方呎，可重建總樓面面積約65,292方呎。

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