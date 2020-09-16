納米盤冧價！嵐山開放戶302萬沽　較高位平兩成

按保樓價上限提升，間接減慢納米樓樓價升勢。市場消息透露，大埔嵐山7座一個高層單位，實用面積181方呎，開放式間隔，日前以約302萬港元易主，呎價約16,685元。原業主持貨僅約3年，帳面僅升值約3.2%。料扣除使費只賺數萬元。

事實上，同類型單位入場門檻低，樓市高峰期間，呎價最高曾逾2.2萬元。而上址對上一層同面積單位，2018年間曾以380萬元登記售出，是次成交價低約20.5%。

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