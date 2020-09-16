【全球攬炒】黑石預警股市回報率將迎「失落十年」

外媒報道，美國私募基金公司黑石集團(Blackstone)執行副總裁Tony James表示，未來幾年對於股市回報率來說可能是「失落的十年」，主要因為企業盈利將難以增長。

他認為，股票價格可能不會進一步上漲，因為目前的股票估值可能需要5至10年來消化。就股票增值而言，這可能是失落的十年。他解釋，目前的低利率可能不會進一步下降，而是可能在未來幾年上升到更正常的水平。在許多情況下，較高的利率往往會對公司盈利和股票價格產生負面影響。高借貸成本會侵蝕公司利潤，並損害股價。

他又指，企業將面臨大量「逆風」令到盈利受壓，包括稅收提高、營運成本增加、供應鏈效率降低及「去全球化」將損害生產力。他補充，所有這些都將是公司的經濟逆風，故認為長期收益增長可能會令人失望，而未來5到10年的股票回報率將會微薄。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020