中國十大互網保險中介平台出爐　騰訊稱冠

今年內地互聯網保險中介服務平台的10強名單之中，有3家為上市企業，5家價值10億美元以上的獨角獸企業。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤指，在後疫情時代，健康成為一個特別熱門的話題，保險產品的增長速度也比較快，據中國保險行業協會數據，今年上半年內地保險業實現原保險保費收入按年增長6.5%，達到2.7萬億元人民幣。

他又指，保險中介是銷售保險產品的重要渠道，保險中介渠道保費收入在總保費收入的佔比連續多年超過80%，產銷分離是保險業的大勢所趨。目前內地有超過700家保險專業中介機構，其中近七成已獲得網銷資格。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020