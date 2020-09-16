阿里巴巴旗下迅犀數字工廠揭幕

阿里巴巴集團旗下迅犀數字工廠周三(16日)揭幕，迅犀為中小企業提供端到端的全鏈路數字化解決方案，享受由需求驅動的定製化生產服務。

阿里相信，小企業及生產商可以更迅速地應對客戶日新月異的需求，進一步挖掘內地規模逾30萬億元人民幣、正在開啟數字化進程中的製造業的市場機遇。

阿里巴巴犀牛智造首席執行官伍學剛表示，數據是新製造的核心，客戶的需求瞬息萬變，而且更偏好於個性化而非大量生產的商品。「新製造」以數據驅動和智能技術，幫助傳統製造業實現按需定產，在滿足個性化需求的同時，提高盈利及降低庫存壓力。

服裝業內的企業都面臨生產周期長及庫存水平偏高的難題。犀牛智造在發展初期確定以服裝業為起點，希望借助各類嶄新技術，包括實時資源分配、流程及成本規劃、內部自動化物流方案及犀牛智造的智能製造操作系統等，能以合理的成本及更短的交付時間來生產出小批量訂單，犀牛智造可以將生產效率從25%提升至平均55%。

犀牛智造的趨勢和銷售預測模型，以及人工智能驅動的決策優化體系，讓工廠能夠及時掌握消 費市場的需求脈動，同时降低研發成本，把握由個性化消費帶來快速發展的機遇。

阿里指，服裝一直是其中國零售市場上最大的商品類別之一，這令阿里在客戶洞察方面具備優勢。過去，每年由於庫存造成的浪費佔服裝行業銷售的30%左右。透過犀牛智造，中小企可以在快速發展的服裝市場保持競爭力。

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