新股專輯：明源雲國際配售提早至周四截飛
2020年09月16日 14:11
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市場消息指，內房軟件解決方案提供商明源雲(00909)招股反應熱烈，其國際配售提早一天，即周四(17日)截止認購，較原定計劃提前一天。
其公開發售部分維持於周五(18日)「截飛」，每股招股價介乎15至16.5元，發行3.74億股，其中10%作公開發售，集資最多61.74億元。每手1,000股，入場費16,666.27元，預期本月25日上市。
該公司是次引入6位基石投資者，共認購2.76億美元(約21.53億港元)的股票，其中高瓴認購8,600萬美元；新加坡政府投資公司(GIC)及中國國有企業結構調整基金各認購5,000萬美元；紅杉、貝萊德及富達國際分別認購3,000萬美元股份。
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