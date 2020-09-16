新股專輯：傳螞蟻集團最快下周尋求港上市聆訊

已宣布「A+H」上市計劃的螞蟻集團，據外媒報道，其計劃最快於下周尋求在港交所進行上市聆訊，發售相當於股本約11%至12%，預期集資額高達300億美元(約2,340億港元)。

事實上，螞蟻的上市進度迅速。據上海科創板上市委員公布，其將於本周五(18日)進行首次上市聆訊。

據早前的文件披露，是次A+H發行不低於300.3897億股，其中包括考慮向螞蟻國際B類及C類股份持有人，發行不超過32.97億股H股。全球首次公開發行後，發行人的外資股比將不超過屆時發行人股份總數的50%。

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