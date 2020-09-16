新股專輯：樂享互動傳超額認購逾千倍 2.88元定價
2020年09月16日 15:04
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主要在內地從事數字營銷服務的樂享互動(06988)周二已截止招股，市場消息透露，其公開發售部分錄逾千倍超額認購，將以每股2.88港元定價，較招股價範圍上限3.21元低約10%。
按定價計算，是次發行5.437億股，集資15.65億元。消息又指，是次在港發行的股份數量或多於科創板，因當中涉及舊股出售。另外，預期科創板投資者推介會定於本月底當周，十月長假期後招股，料10月底掛牌。
該公司是次引入4名基礎投資者，其中Acuitas Group Holdings LLC及Capital Investment LLC各認購1,000萬美元；Harvest Alternative Investment Opportunities SPC認購500萬美元；移卡(09923)認購200萬美元。
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