新股專輯：樂享互動傳超額認購逾千倍　2.88元定價

按定價計算，是次發行5.437億股，集資15.65億元。消息又指，是次在港發行的股份數量或多於科創板，因當中涉及舊股出售。另外，預期科創板投資者推介會定於本月底當周，十月長假期後招股，料10月底掛牌。

該公司是次引入4名基礎投資者，其中Acuitas Group Holdings LLC及Capital Investment LLC各認購1,000萬美元；Harvest Alternative Investment Opportunities SPC認購500萬美元；移卡( 09923 )認購200萬美元。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020