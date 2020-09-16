A股快報：貴州茅台公布決議結果 收挫近2%
2020年09月16日 15:05
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（中新社圖片）
A股「股王」貴州茅台(600519.SH)公布，董事會會議昨(15日)已有決議結果，一致通過子公司貴州茅台集團財務公司開展固定收益類有價證券投資業務，投資總規模不超過其資本總額的70%。
不過，財務子公司未來是否投資地方政府相關債券卻備受關注。去年底，貴州茅台控股股東茅台集團宣布，將當時市值約570億元人民幣的貴州茅台股份，無償轉讓予貴州省國有資本運營公司。此舉已遭外界解讀為向地方國資資產負債表「輸血」，助力化解債務風險。今次酒企涉足債券投資，貴州茅台周三(16日)股價亦平開，報1,760元人民幣，其後跟隨大市下行，全日收挫近2%，收報1,725.1元人民幣。
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