A股快報：貴州茅台公布決議結果　收挫近2%

不過，財務子公司未來是否投資地方政府相關債券卻備受關注。去年底，貴州茅台控股股東茅台集團宣布，將當時市值約570億元人民幣的貴州茅台股份，無償轉讓予貴州省國有資本運營公司。此舉已遭外界解讀為向地方國資資產負債表「輸血」，助力化解債務風險。今次酒企涉足債券投資，貴州茅台周三(16日)股價亦平開，報1,760元人民幣，其後跟隨大市下行，全日收挫近2%，收報1,725.1元人民幣。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020