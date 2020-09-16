經濟學家管濤：人民幣升值趨勢未確立　續推進金融雙向開放

中銀證券全球首席經濟學家、外匯管理局國際收支司前司長管濤表示，目前境內外市場人民幣匯率升值趨勢尚未確立，但在全球大放水背景下，中國或面臨新一輪資本流入，及由此帶來的人民幣升值壓力。

中銀國際證券首席宏觀分析師朱啟兵及管濤在報告中指，中國資本市場開放程度不斷擴大的背景下，國際短期資本流動日益頻繁，若維持高利率，容忍匯率過快升值，可能打擊中國出口，促使國內需求向外轉換；如果跟隨主流採取低利率政策，阻止匯率過快升值，又可能會帶來信貸膨脹、資產泡沫甚至通貨膨脹的風險。

對此，二人建議應對人民幣可能再次面臨的升值壓力，需要採取一籃子措施，包括堅持制度型對外開放，深化匯率市場化改革，推進金融雙向開放，加快國內資本市場建設，健全宏觀調控機制，以及加快經濟轉型升級。

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