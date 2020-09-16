上海證監局聯合執法部門打擊非法證券期貨活動

上海證監局周三表示，近日已與上海市公安局經偵總隊深化協作及執法聯動，加大對重點非法證券期貨活動的刑事打擊力度。今年首7個月累計，上海證監局與市公安經偵部門合計對非法證券期貨活動立案66宗，抓獲犯罪嫌疑人逾150名，按年分別升3.13倍及7.33倍。

上海證監局指，隨着近期資本市場活躍度提升，非法證券期貨活動也有抬頭的迹象。部分非法配資機構通過設立境外網站，借助社交平台招攬投資者；有非法咨詢機構以私募基金等名義，通過所謂「老師」指導在微信群、社交網站大肆騙取投資者財產；還有部分非法主體，以配資之名，行詐騙之實等等。這些與場外配資、非法推薦個股等有關的非法證券期貨活動不僅嚴重侵害投資者合法權益，也是資本市場的健康發展的重要隱患。下一步，上海證監局將與執法部門加強銜接，構建協作長效機制，共同維護市場秩序與金融安全。

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