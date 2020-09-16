屋宇署7月批出19份建築圖則

屋宇署7月共批出19份建築圖則，其中港島佔4份、九龍9份及新界6份，涉及7項住宅及商住發展、5項商業發展、2項工廠及工業發展，以及5項社區服務發展。

獲准動工的建築工程項目則有15個，工程完成後，將提供可作住宅用途的建築樓面面積共71,595平方米，涉及1,284個單位，非住宅用途的建築樓面面積達84,764平方米。另外，該署亦接獲10個建築項目的上蓋工程動工通知。

同時，該署發出17份入伙紙，包括港島6份、九龍3份及新界8份。其中住宅用途的建築樓面面積有10,213平方米，涉172伙；而非住宅用途的建築樓面面積則為5,507平方米。

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