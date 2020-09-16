新盤動向：愛海頌建築期付款折扣擴大1%
2020年09月16日 15:57
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長實集團(01113)旗下長沙灣愛海頌，剛再度更新價單，發展商因應項目可望於年內取得入伙紙，特別為建築期付款計劃額外增加1%折扣優惠，「建期上會易」折扣優惠由2%增加至3%。
而買家由簽署臨約後至成交前，只需繳付成交金額7%作首期，讓買家可更靈活調配資金。項目現時可供選購的兩房單位，合約所列樓價大部分為1,000萬元以下，如買家選用建期付款辦法，根據按揭保險計劃，可以申請最高8成按揭。
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