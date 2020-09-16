【市後重點睇】離岸人幣升破6.76關 紐油漲逾2%
2020年09月16日 16:14
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美匯指數企93，離岸人民幣(CNH)升破6.76關，兌每美元高見6.7574，升值逾200點子。港匯報7.7501，美元兌日圓處105.26，歐元報1.1863，英鎊報1.2895。金價重上1,960美元。布油升1.95%至41.32美元，紐油漲2.19%至39.12美元。道指期貨升45點。
●市後關注點
-20:30 美國8月零售銷售
-22:00 美國7月商業庫存
●恒生指數收報24,725點，跌7點，主板成交逾1,029億港元。金融股領跌，滙豐控股連跌6日，失守32元再創逾11年新低，收市報31.75元，跌0.93%。https://bit.ly/3kg9FzY
●A股快報：滬綜指收跌11點，蘋果概念股個別發展。https://bit.ly/32zxOLR
●貿易商Vitol料全球石油庫存續萎縮，需求將停滯不前。
●【科技商機】
-Apple與新加坡合作推動全國健康計劃。
-Apple Watch可單獨使用，主攻科技世代父母。
●【地區競爭】巴克萊將在新加坡設立電子外匯交易中心。
●【英歐貿談】年底前英國動盪不安，央行已準備出手…
●【全球攬炒】
-黑石預警股市回報率將迎「失落十年」。
-標普料印度全年經濟收縮9%。
-日本出口跌14.8%，進口插20.8%。
●「鱷王」達利奧警告，美元作為全球儲備貨幣地位岌岌可危。
●新冠肺炎：美國銀行家警告，今年收入將遜預期。
●發改委：外企遷離屬正常市場行為，投資信心沒改變。
●中銀證券：人民幣升值趨勢未確立，續推進金融雙向開放。
●社科院：中美關係倘未惡化，人民幣料可升見6.5至6.6。
●中國十大互網保險中介平台出爐，騰訊稱冠。
●阿里巴巴旗下迅犀數字工廠揭幕。
●中國去年對外直接投資跌4.3%，規模居全球第二。
●調查：騰訊兩熱門手遊吸金量續佔全球首位。
●新股專輯：
-明源雲國際配售提早至周四截飛。
-傳華住集團每股297元定價。
-傳螞蟻集團最快下周尋求港上市聆訊。
-樂享互動傳超額認購逾千倍，2.88元定價。
●納米盤冧價！嵐山開放戶302萬沽，較高位平兩成。
●調查：疫下港人熱衷精明消費，90後更多思考退休儲蓄...
●數碼港及科技園向商戶及初創提供額外6個月租金寬減。
●屋宇署7月批出19份建築圖則。
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