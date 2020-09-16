【市後重點睇】離岸人幣升破6.76關 紐油漲逾2%

美匯指數企93，離岸人民幣(CNH)升破6.76關，兌每美元高見6.7574，升值逾200點子。港匯報7.7501，美元兌日圓處105.26，歐元報1.1863，英鎊報1.2895。金價重上1,960美元。布油升1.95%至41.32美元，紐油漲2.19%至39.12美元。道指期貨升45點。

●市後關注點

-20:30 美國8月零售銷售

-22:00 美國7月商業庫存

●貿易商Vitol料全球石油庫存續萎縮，需求將停滯不前。

●【科技商機】

-Apple與新加坡合作推動全國健康計劃。

-Apple Watch可單獨使用，主攻科技世代父母。

●【地區競爭】巴克萊將在新加坡設立電子外匯交易中心。

●【英歐貿談】年底前英國動盪不安，央行已準備出手…

●【全球攬炒】

-黑石預警股市回報率將迎「失落十年」。

-標普料印度全年經濟收縮9%。

-日本出口跌14.8%，進口插20.8%。

●「鱷王」達利奧警告，美元作為全球儲備貨幣地位岌岌可危。

●新冠肺炎：美國銀行家警告，今年收入將遜預期。

●發改委：外企遷離屬正常市場行為，投資信心沒改變。

●中銀證券：人民幣升值趨勢未確立，續推進金融雙向開放。

●社科院：中美關係倘未惡化，人民幣料可升見6.5至6.6。

●中國十大互網保險中介平台出爐，騰訊稱冠。

●阿里巴巴旗下迅犀數字工廠揭幕。

●中國去年對外直接投資跌4.3%，規模居全球第二。

●調查：騰訊兩熱門手遊吸金量續佔全球首位。

●新股專輯：

-明源雲國際配售提早至周四截飛。

-傳華住集團每股297元定價。

-傳螞蟻集團最快下周尋求港上市聆訊。

-樂享互動傳超額認購逾千倍，2.88元定價。

●納米盤冧價！嵐山開放戶302萬沽，較高位平兩成。

●調查：疫下港人熱衷精明消費，90後更多思考退休儲蓄...

●數碼港及科技園向商戶及初創提供額外6個月租金寬減。

●屋宇署7月批出19份建築圖則。

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