【市後重點睇】離岸人幣升破6.76關　紐油漲逾2%

2020年09月16日 16:14
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    美匯指數企93，離岸人民幣(CNH)升破6.76關，兌每美元高見6.7574，升值逾200點子。港匯報7.7501，美元兌日圓處105.26，歐元報1.1863，英鎊報1.2895。金價重上1,960美元。布油升1.95%至41.32美元，紐油漲2.19%至39.12美元。道指期貨升45點。
    ●市後關注點
    -20:30　美國8月零售銷售
    -22:00　美國7月商業庫存
    ●恒生指數收報24,725點，跌7點，主板成交逾1,029億港元。金融股領跌，滙豐控股連跌6日，失守32元再創逾11年新低，收市報31.75元，跌0.93%。https://bit.ly/3kg9FzY
    ●A股快報：滬綜指收跌11點，蘋果概念股個別發展。https://bit.ly/32zxOLR
    ●貿易商Vitol料全球石油庫存續萎縮，需求將停滯不前。
    ●【科技商機】
    -Apple與新加坡合作推動全國健康計劃。
    -Apple Watch可單獨使用，主攻科技世代父母。
    ●【地區競爭】巴克萊將在新加坡設立電子外匯交易中心。
    ●【英歐貿談】年底前英國動盪不安，央行已準備出手…
    ●【全球攬炒】
    -黑石預警股市回報率將迎「失落十年」。
    -標普料印度全年經濟收縮9%。
    -日本出口跌14.8%，進口插20.8%。
    ●「鱷王」達利奧警告，美元作為全球儲備貨幣地位岌岌可危。
    ●新冠肺炎：美國銀行家警告，今年收入將遜預期。
    ●發改委：外企遷離屬正常市場行為，投資信心沒改變。
    ●中銀證券：人民幣升值趨勢未確立，續推進金融雙向開放。
    ●社科院：中美關係倘未惡化，人民幣料可升見6.5至6.6。
    ●中國十大互網保險中介平台出爐，騰訊稱冠。
    ●阿里巴巴旗下迅犀數字工廠揭幕。
    ●中國去年對外直接投資跌4.3%，規模居全球第二。
    ●調查：騰訊兩熱門手遊吸金量續佔全球首位。
    ●新股專輯：
    -明源雲國際配售提早至周四截飛。
    -傳華住集團每股297元定價。
    -傳螞蟻集團最快下周尋求港上市聆訊。
    -樂享互動傳超額認購逾千倍，2.88元定價。
    ●納米盤冧價！嵐山開放戶302萬沽，較高位平兩成。
    ●調查：疫下港人熱衷精明消費，90後更多思考退休儲蓄...
    ●數碼港及科技園向商戶及初創提供額外6個月租金寬減。
    ●屋宇署7月批出19份建築圖則。
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