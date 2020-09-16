新股專輯：傳螞蟻集團要求安排科技分析師研究公司股票
2020年09月16日 16:16
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阿里巴巴(09988)旗下的金融科技企業螞蟻集團「A+H」上市計劃進入最後準備階段！據外媒報道，螞蟻集團投資者關係部門近期與5間中資券商及2間外資券商提出非正式要求，希望由科技行業分析師對其股份進行研究，不過未有說明若沒有履行其要求會有什麼後果。
報道引述知情人士表示，分析員將有關要求解讀為，螞蟻專注於成為技術提供商，而非金融服務公司，故螞蟻希望由科技板塊的分析師主領研究。而各券商對螞蟻的要求回應不一，至少3間券商決定由科技行業分析員進行，有1間則決定由科技和銀行分析師合作研究。
據初步招股文件，螞蟻今年上半年純利212.3億元人民幣(下同)，按年急升14.6倍，更超過去年全年水平；收入725.28億元，按年增加38.04%，數碼金融科技平台收入佔比達63.4%，數碼支付與商家服務則佔35.9%。
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