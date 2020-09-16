全球利率趨零　加國養老基金質疑投資債券價值

為應對新冠肺炎威脅，全球利率呈下行趨勢，這對如養老基金等尋求長遠回報的投資者來說構成新的挑戰。

外國媒體報道，加拿大退休金計劃投資局(CPPIB)行政總裁Mark Machin表示，新冠肺炎爆發未對該基金投資者造成大影響，但是目前需面對的挑戰是利率趨向零。他指出，在這環境下相信許多長期資產所有者都會一樣，將審視債券是否還能夠提供多元收益。

自疫情全球爆發後，各國中央銀行都將短期利率降低，甚至減至零，以通過降低借貸成本來刺激經濟的擴張，是這對於債券投資者而言，儘管債券價格和孳息率朝相反方向波動，但他們付出了高額溢價，這意味投資者可能會收到比其初始投資少的收益。

Mark Machin表示，其投資組合中還有很多其他固定收益的替代方案，例如基礎設施，電力可再生能源，以及在信用和對沖基金的投資等，但在這個領域，持有多少政府債券是將要繼續研究的問題。

截至6月30日，CPPIB管理着約4,344億加元，其大部分投資都在北美，佔總資產的34%分配在美國，其次是亞洲。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020