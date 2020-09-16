冼易因涉保薦人缺失 被證監會禁止重投業界20個月

香港證監會因易順達前負責人員兼行政總裁冼易違反證監會《操守準則》及《保薦人指引》，禁止他重投業界，為期20個月，由2020年9月15日至2022年5月14日止。

冼氏是負責監督執行易順達於2017年作為保薦人的某項上市申請的保薦人主要人員。

證監會發現，冼易沒有履行其作為易順達的保薦人主要人員、負責人員兼高級管理人員的職責，因他沒有以適當的技能、小心審慎和勤勉盡責的態度處理這項上市申請；勤勉盡責地監督其下屬執行易順達的保薦人工作；及確保易順達維持適當的操守標準。

證監會在釐定上述處分時，已考慮到冼氏表現合作及願意解決證監會的關注事項。

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