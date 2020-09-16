【財經直播】港股悶到幾時？
2020年09月16日 16:50
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港股周三(16日)先升後跌，收市微跌7點，收報24,725點，不過，市場靜待美國聯儲局議息結果，恒指全日高低波幅不足200點，議息結果公布後，港股會唔會出現突破？短期有冇短期重上25,000點關？
科網股今日撐市，ATMX全部有得升，當中阿里巴巴(09988)較突出，升逾2%，公司宣布推出新業務「迅犀」，標誌其新製造戰略成果首度亮相，加上旗下螞蟻集團亦傳最快下周獲批在港上市申請，利好消息不斷，阿里巴巴係咪會繼續跑出？
另外，內地餐飲股亦有資金追捧，海底撈(06862)連升多日兼繼續破頂；頤海國際(01579)亦曾升超過3%，在「十.一」長假前股份仲有冇得再上？相反半新股百勝中國(09987)表現反覆，幾時先返故鄉？
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