【財經直播】港股悶到幾時？

港股周三(16日)先升後跌，收市微跌7點，收報24,725點，不過，市場靜待美國聯儲局議息結果，恒指全日高低波幅不足200點，議息結果公布後，港股會唔會出現突破？短期有冇短期重上25,000點關？

《東網Money 18》搵嚟大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

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