新地白石角優景里住宅項目獲批建築圖則
2020年09月16日 17:04
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屋宇署資料顯示，該署於7月批出19份建築圖則，包括7項住宅及商住發展。其中最大型為新鴻基地產(00016)大埔白石角優景里住宅項目，准建14幢11至14層高分層住宅，部分設1層平台及兩層地庫，同時提供康樂設施及安老院面積，另設1座1層高會所，總樓面約949,114方呎，當中住宅面積佔約891,985方呎。
此外，雅居樂集團(03383)鰂魚涌英皇道992至998號舊樓收購項目，亦准建1幢4層高分層樓宇，樓面面積約16,225方呎。
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