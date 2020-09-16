經合組織向上修訂全球經濟預測至收縮4.5%

經濟合作與發展組織(OECD)最新預測，2020年全球經濟將收縮4.5%，但相較6月份估計萎縮6%進行了向上修正。

經合組織在其報告中表示，2020年全球經濟下跌幅度小於預期，但仍是近年歷史上前所未有的。展望未來，該組織預計2021年全球經濟將增長5%，儘管如此，鑑於新冠肺炎大流行持續，前景仍然異常不確定。

對於受重創的行業，例如旅遊業尚未從今年初實施的封鎖措施中完全恢復過來，許多國家都在努力應對感染數量的回升，當局可能在未來幾周內推出新的限制措施，以遏制新一波浪潮，將為全球經濟帶來更多壓力。

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