新股專輯：東軟教育科技明起招股　入場費5026元

是次發行1.666672億股新股，其中10%為公開發售，集資最多10.36億元，所得約50%將用於升級現有學校設施及擴建校園；約20%將用於收購中國其他大學或學院；約20%用於償還公司先前向商業銀行的借貸；約10%用於補充公司的營運資金及用於一般業務營運。

該公司是次引入5名基礎投資者，合共認購5,300萬美元(約4.13億港元)等值股份，佔集資上限39.6%。景林認購1,500萬美元，幾何礪能及中教吉何認購1,100萬美元；GSC Fund、源樂晟及千合資本各認購900萬美元。

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