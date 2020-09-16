企業廣場全層7200萬沽　比上月成交價低一成

東九龍商廈錄得低價成交。據土地註冊處資料顯示，九龍灣企業廣場2期35樓全層，本月初以7,200萬元轉手，原業主於2002年以1,390萬元買入。持貨約18年帳面獲利5,810萬元，期內升值約4.2倍。據了解，該全層單位面積約9,420方呎，成交呎價約7,643元。於今年8月份，同廈一個高層全層以8,000萬元賣出，呎價約8,493元，反映上述單位成交價低達一成。

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