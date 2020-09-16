債券通自9月21日起 交易時間延至晚上8時

香港交易所旗下債券通公司公布，自9月21日起，債券通交易時間延長至晚上8時，以進一步促進中國銀行間債券市場的開放和發展，並促進投資者參與。

交易時段安排方面，結算周期為T+1及以上的交易時段延長至晚上8時，結算周期為T+0的交易時段不變。在延長的交易時間內，投資者可以按照慣例在公認的訪問平台上進行交易。交易票也將實時提供。

結算時段安排方面，延長時段達成的現券買賣交易將於次一工作日進入結算流程，銀行間債券市場登記托管結算機構每日結算服務時段不變。

據債券通官網，8月份交易量達4,093億元人民幣(下同)，日均交易量195億元。

今年7月，中國人民銀行已在債券通三周年活動時已預告，將推出4項新措舉，以完善債券通，包括進一步降低交易成本、適當延長交易服務平台的服務時間、與新的境外交易平台對接，拓寬服務的覆蓋範圍，以及進一步完善一級市場的服務質量。

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