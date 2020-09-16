新盤動向：帝御‧金灣頂層連天台售三千萬　呎價2.36萬雙破頂

新盤特色戶不斷錄得高價交易。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御‧金灣今日(16日)連錄兩宗大額交投，當中以招標形式售出的頂層連天台特色大宅，為第3座19樓單位10，間隔四房一套房，實用面積1,267方呎，設有434方呎平台及1,197方呎天台，為整個項目最大面積頂層特色戶，成交價3,000萬元，呎價約23,678元，兩者均創出項目新高。項目頂層連天台特色戶現時僅餘最後2伙未售。

他透露，開售至今約1個半月，合共售出579個住宅單位，佔單位總數逾94%，套現逾28億元，銷售成績理想。

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