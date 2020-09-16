Apple「史上最強」晶片誕生　台積電ADR推升6%

蘋果公司於香港時間周三(16日)凌晨舉行了發布會，iPhone 12一如外界預期缺席，但新發布的iPad Air採用了被指是「史上最強」的A14仿生晶片。A14作為全球首發的5nm晶片，其採用台積電5nm製程工藝，受消息影響，台積電在美國上市的預託證券(ADR)隔晚大漲6.65%創新高，市值達4,452億美元。

蘋果公司表示，這款A14仿生晶片是公司「史上最強」，這也是一款特別針對機器學習的晶片，將機器學習應用程序提升到一個全新的水平。為了提供突破性的機器學習功能，A14包括了新的16核神經引擎，速度提高了一倍，並且每秒能夠執行11萬億次操作。

A14還在CPU中包含第二代機器學習加速器，使機器學習計算速度提高了10倍。新的神經引擎，CPU機器學習加速器和高性能GPU的結合為圖像識別、自然語言學習、運動分析等提供了強大的設備上體驗。

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