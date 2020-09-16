澳門勵駿股權易手　賣方為聯席主席周氏夫婦

根據聯交所股權披露顯示，周錦輝夫婦於9月11日，在場外減持12.4億股勵駿股份，股權由29.89%降至9.89%，每股平均代價為1.05港元。另外，勵駿執行董事Tranior-DeGirolamo Sheldon同日亦以相同平均價減持4,000萬股，股權由1.38%降至0.73%。

上述總沽售共12.8億股勵駿，涉資逾13.44億港元，代價和股數與周二(15日)披露澳門貴賓廳廳主德晉集團行政總裁陳榮煉所購得的脗合。

而聯交所股權披露亦顯示，陳榮煉及其配偶Wu Jo Hsuan (估計是台灣藝人安以軒真名「吳玟靜」的英文譯音)於9月11日成為勵駿的最大股東，持股20.75%。

勵駿的主要股東現依次為：陳榮煉夫婦(持股20.75%)、已故賭王何鴻燊的助手兼人稱「飛仔」的李志強(持股18.04%)、賭王三太陳婉珍(持股16.28%)，而原先最大股東周錦輝夫婦則降至第四(持股9.89%)。

勵駿於2006年成立，2012年收購何鴻燊有份的澳門漁人碼頭投資，2013年勵駿在香港招股上市。該公司營運的澳門娛樂場包括勵宮、巴比倫及置地，並向澳門博彩股份有限公司提供博彩服務。

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