A股快報：茅台集團擬發行150億人幣公司債

對於此次發行債券的理由，茅台集團在申報文件指，擬用於對貴州高速公路集團股權收購、償還有息債務、補充流動資金需求等。貴州高速為國有獨資企業，成立以來以貴州高速公路建設和營運管理為主，建成貴陽至遵義等40多條高速公路，擁有貴州東西南北四條出省大通道。

有關收購貴州高速的部分股權事項，已獲得該省地方政府關批復的同意，將省國資委所持貴州高速部分股權轉讓給，轉讓價為150億元。

在償還有息負債及補充流動資金方面，由於是次債券的註冊及發行時間尚有一定的不確定性，茅台集團將根據上述股權收購事項進度安排等情況，使用自有資金支付或外部籌資等方式先行支付部分股權的代價。待是次債券發行完成、募集資金到帳後，發行人將據債券發行時間及實際發行規模、募集資金到帳時間及其他資金使用需求等情況，具體確定用於償還有息債務和補充流動資金的具體金額。

在有息負債償付日前，茅台集團在不影響償債計劃的前提下，將根據公司財務管理制度，把閒置的債券募集資金用於補充流動資金。

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