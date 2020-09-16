雅天妮擬內地開展大健康業務 正物色項目及供應商
2020年09月16日 18:33
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雅天妮集團(00789)公布，有意於內地探求機會開展大健康業務，現正物色合適項目及供應商，以適時開展潛在新業務發展。
該集團表示，「大健康」概念在過去數年受到關注，相信與保健丶康復及促進健康有關的產品及服務在內地具潛力，現正在考慮擴大集團產品範圍，以涵蓋護膚及保健產品。
公司預期，潛在新業務發展將讓集團利用其在內地現有業務及客戶網絡擴展其業務組合、擴大其收入來源，並將通過內部資源及股本集資活動等外部資源撥資。
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