長和旗下3英國調整業務規模　料裁員約280人　

3英國發言人回覆《東網》表示，公司正就內部架構進行諮詢，去調整英國及愛爾蘭兩地的業務，及採用最適當的業務規模去滿足客戶需求，預期會因此減少約280個職位。公司希望以不填補空缺及取消承建商崗位的方式，盡可能減少裁員。公司將全力支持員工渡過時艱。

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