銀聯國際於港澳地區推網上支付功能Click to Pay
2020年09月16日 18:54
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銀聯國際宣布，率先在港澳市場推出全新網上支付功能Click to Pay。由即日(16日)起，港澳持卡人可在支援銀聯該功能的線上商戶找到相應標識，在部分港澳的電商平台使用Click to Pay進行支付。
銀聯指，Click to Pay將進一步推動線上支付的普及，在疫情下提供更安全及輕鬆快捷的購物體驗。
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