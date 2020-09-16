新股專輯：明源雲孖展旺場 九間券商共借出856億元
2020年09月16日 19:04
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內地房產企業軟件解決方案提供商明源雲(00909)周三(16日)次日招股，在眾多明星基礎投資者擁護下，孖展認購進一步升溫，單日進帳236.21億元孖展認購。綜合9間券商數據，合共累計借出856.85億元孖展額，超購逾137倍。
其孖展認購額中，以輝立佔最多，錄得165億元；耀才(01428)錄得約150億元孖展，海通、富途及信誠分別借出約116億元、114.25億元及110億元，英皇則借出37.6億元。
耀才證券行政總裁許繹彬表示，明源雲的基礎投資者陣容強勁，認購反應熱烈，不過「頂頭錘」飛不算多，相信不少資金散落在早前的福祿控股(02101)及樂享互動(06988)，而在資金尚未回籠情況下，部分投資者亦預留資金備戰其他接下來招股新股，故在明源雲的下注相對保守。
至於同樣為第二日招股的本港模板工程分包商天任集團(01429)，認購反應較為遜色，尚未足額。
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