堡獅龍全年虧損3.67億元　業務續面臨強大阻力

堡獅龍全年持續經營業務收益10.91億元，按年倒退26.64%。以往佔集團逾七成江山的港澳市場，全年銷售額按年跌32%至7.12億元，銷售佔比降至66%。中國內地市場及新加坡銷售額分別跌11%及23%，至2.96億元及8,000萬元。整體毛利跌30.36%至5.34億元。年內錄營運業務虧損3.1億元，上年同期虧損1.03億元。

集團表示，社交距離、封關、宵禁及持續轉變的檢疫要求，對零售業務造成巨大挑戰。此外，主要銀行不斷收緊信貸額，亦難以預測銀行業於日後會否採取進一步措施。

集團正審視各項開支，著重於透過提升營運效率及精簡業務運作；調整購貨及庫存水平，並持續地全面檢討店舖組合，及關閉任何特定錄得虧損的業務分部；正與所有核心市場的業主重新商討尋求租金寬免及減租。倘業主不願就集團要求作出合理回應，將關閉相關店舖。

至六月底，店舖數目按年減79間至982間，包括209間直接管理店舖及773間特許經營店舖；全職員工數目按年減400名至1,500名。

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