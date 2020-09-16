堡獅龍全年虧損3.67億元 業務續面臨強大阻力
2020年09月16日 19:23
東網電視更多新聞短片
堡獅龍國際(00592)公布，截至今年6月底止全年虧損擴大至3.67億元，上年同期虧損1.39億元。每股虧損22.4港仙。不派息。該股周三(16日)市後公布業績，放榜前股價收跌4.23%，報0.68元。
已成堡獅龍主要股東的非凡中國(08032)，7月底已派員入局組新班底，但新管理層預計整體業績不會出現強勁反彈，因新冠肺炎疫苗仍未問世，及旅遊業前景不明朗。因此，目前並不具備鞏固的基礎讓管理層對集團至少一段較長時間內的表現感到樂觀，預期將繼續面臨強大阻力。
堡獅龍全年持續經營業務收益10.91億元，按年倒退26.64%。以往佔集團逾七成江山的港澳市場，全年銷售額按年跌32%至7.12億元，銷售佔比降至66%。中國內地市場及新加坡銷售額分別跌11%及23%，至2.96億元及8,000萬元。整體毛利跌30.36%至5.34億元。年內錄營運業務虧損3.1億元，上年同期虧損1.03億元。
集團表示，社交距離、封關、宵禁及持續轉變的檢疫要求，對零售業務造成巨大挑戰。此外，主要銀行不斷收緊信貸額，亦難以預測銀行業於日後會否採取進一步措施。
集團正審視各項開支，著重於透過提升營運效率及精簡業務運作；調整購貨及庫存水平，並持續地全面檢討店舖組合，及關閉任何特定錄得虧損的業務分部；正與所有核心市場的業主重新商討尋求租金寬免及減租。倘業主不願就集團要求作出合理回應，將關閉相關店舖。
至六月底，店舖數目按年減79間至982間，包括209間直接管理店舖及773間特許經營店舖；全職員工數目按年減400名至1,500名。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！