藝里坊‧2號暫錄逾520票 超購5.5倍
2020年09月16日 19:28
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新盤認購反應理想。恒基地產(00012)旗下西營盤藝里坊‧2號，截至周三(16日)晚上7時，累積已錄逾520張入票登記，較本周六(19日)開售80個單位超額認購逾5.5倍，當中佔6張為地產代理入票。發展商將於本周五(18日)下午3時截止接受認購。
項目首輪發售單位包括72伙一房及8伙開放式戶，實用面積214至287方呎，折實售價介乎逾562.84萬逾893.08萬港元，呎價由25,749至31,118元。
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