新股專輯：再鼎醫藥入場費逾32726元　貴絕港股

再鼎醫藥(美股：ZLAB)赴港第二上市，為在美國上市的生物科技中資概念股打響頭炮！據其上載於美國證交會(SEC)的招股書，每股招股價上限為648元，每手50股，入場費高達32,726.49元，成為歷來最貴入場費新股！

該公司將採用完全電子化的招股程序，周四至下周二(17至22日)招股，將於9月22日定價。在港上市編號為「9688」。

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