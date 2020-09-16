【飯碗不保】全球銀行今年削逾6.3萬職位 勢是2015年來最狠
2020年09月16日 20:01
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外電統計顯示，花旗集團及滙豐控股(00005)近期先後重啟因疫情而暫停的裁員計劃，令今年已宣布削減的銀行業工作崗位上升至63,785個，裁員人數或有機會超越去年近8萬個，為2015年以來最嚴重的裁員。
上述數字來自歐洲，北美，亞洲及非洲的30多家銀行。由於多間銀行在不披露計劃的情況下裁減員工，因此裁員的實際人數可能更高。 銀行表示，需要減少開支以抵銷疫情期間信貸惡化的成本、遵守更嚴格的法規及投資數碼科技。
繼滙控及德國商業銀行在5、6月恢復裁員後，花旗本周亦宣布重新裁員計劃，但表示受影響職位不多該行全球人手1%。
另外，瑞典商業銀行(Svenska Handelsbanken AB)宣布削減成本計劃，未來兩年內裁減約1,000名員工，將與有關工會展開談判及協商。
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