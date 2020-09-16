日本換相！高盛因應「菅氏經濟學」調升東證目標

菅義偉正式出任日本第99任首相，大行高盛投資組合策略研究團隊認為，菅義偉就任新首相利好市場，除了延續前任首相安倍晉三的擴張性財政和貨幣政策，高盛預計「菅氏經濟學」在結構性改革和去監管化上還將有更大進展，對相關市場板塊構成短期利好刺激。

該行將3個月及6個月東證股價指數目標分別上調至1,600及1,650點，12個月目標維持在1,700點。東證指數周三(16日)收報1,644點。

高盛認為，菅義偉提出創設「數碼廳」(名稱未定)推動行政數碼化進程，將提振資訊科技(IT)資本支出的相關板塊。另外，大力發展遠程醫療及在線教育的政策主張，都利好相關領域的股票。

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