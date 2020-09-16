新盤UPDATES：新界上車盤承接力強　特色單位雙破頂

豪宅及新盤特色單位承接力強，即使新界區主打細單位的上車盤，罕有較大面積特色戶亦獲買家高價追捧，無論售價及呎價均創下項目新高紀錄。

●帝御‧金灣頂層三千萬沽 呎價2.36萬雙破頂

新盤特色戶不斷錄得高價交易。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御‧金灣今日連錄兩宗大額交投，當中以招標形式售出的頂層連天台特色大宅，為第3座19 樓單位10，間隔四房一套房，實用面積1,267方呎，設有434方呎平台及1,197方呎天台，為整個項目最大面積頂層特色戶，成交價3,000萬元，呎價約23,678元，兩者均創出項目新高。項目頂層連天台特色戶現時僅餘最後2伙未售。

他透露，開售至今約1個半月，合共售出579個住宅單位，佔單位總數逾94%，套現逾28億元，銷售成績理想。

●帝御‧金灣兩房戶售逾790萬元

多個全新樓盤開售前，各區銷售中物業錄不俗承接。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御．金灣，剛售出兩房連儲物室戶，為3座3樓單位1，實用面積547方呎，成交價790.08萬港元，呎價14,444元。項目自8月開售至今已累沽約578伙，佔單位總數近95%。

●藝里坊‧2號暫錄逾520票 超購5.5倍

項目首輪發售單位包括72伙一房及8伙開放式戶，實用面積214至287方呎，折實售價介乎逾562.84萬逾893.08萬元，呎價由25,749至31,118元。

●愛海頌建期付款折扣擴大1%

而買家由簽署臨約後至成交前，只需繳付成交金額7％作首期，讓買家可更靈活調配資金。項目現時可供選購的兩房單位，合約所列樓價大部分為1,000萬元以下，如買家選用建期付款辦法，根據按揭保險計劃，可以申請最高8成按揭。

●海日灣II樓價逾1084萬元單位終止買賣

據一手銷售資訊網資料，億京發展旗下大埔白石角海日灣II錄得交易告吹案。原本於2019年5月售出的第10座7樓A單位，實用面積727方呎，當時成交價1,084.5萬元，呎價14,917元，惟已列明為終止買賣。

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