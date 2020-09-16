華電福新私有化獲通過 下周一最後交易日
2020年09月16日 20:26
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華電福新(00816)公布，有關私有化的特別決議案已於周三(16日)舉行的臨時股東大會及H股類別股東大會獲正式通過。
集團指，合併協議已生效，預計H股於聯交所的最後交易日將為下周一(21日)，H股將於9月29日上午9時正在聯交所自願撤銷上市。至於支付註銷價的支票料於10月12日或之前寄發予股東。
華電福新6月初獲福建華電福瑞能源發展有限公司以吸收合併方式提出私有化，每股H股現金作價2.5元。
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