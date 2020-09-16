全球企業籌2.61萬億美元續命　市場正起變化

外國媒體報道，受新冠肺炎重擊經濟影響，各國企業都急於籌集資金續命！統計顯示，各國企業年迄今發行2.61萬億美元債券，規模已經超過先前的全年紀錄。

很多企業成功發債，部分原因是得益於聯儲局和其他央行的公司債購買計劃，而最近市場緊張的情緒有所降溫，一些大型藍籌公司開始通過債券回購和再融資降低融資成本。

PGIM Fixed Income的多行業和策略主管Greg Peters表示，現時企業已更具防禦性，並專注於保住評級，雖然企業估值不再像以前那樣極其便宜或有吸引力，但仍然相當不錯，違約和降級的情況可能已經結束。

事實上，美國投資級別美元債平均息差已經從3月末373個點子的10年高位，降至目前大約129個點子，並接近於3月初以來的最低水平，當時風險溢價開始攀升。

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