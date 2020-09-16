大件事！超級富豪密密走資　8月以來套現234億

外電報道，全球一些超級富豪乘股市反彈出售手上的主要持股，自8月以來共出售超過30億美元(約234億港元)，以分散財富配置。

期間，德國富豪Heinz Hermann Thiele出售其擔任主席的德國煞車器生產商Knorr-Bremse價值約12億美元的持股；荷蘭支付公司Adyen聯席創辦人Pieter van der Does和Arnout Schuijff，以及其他高管，出售該公司價值約8.21億美元的持股；Steven和Mitchell Rales兄弟亦透過出售美國工業科技巨頭Fortive袋走近10億美元。

股市近周波動加劇，自疫後低位強勁反彈的勢頭告終，促使投資者重新評估財富過於集中的風險以及鎖定利潤。截至上周五止一周，企業內部人士沽出4.73億美元股份，相比之下，僅買入約950萬美元股份。

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