樓價UPDATES：優質盤獲高價承接　麗城花園860萬沽

二手盤源被消化，優質放盤成交價回升。荃灣麗城花園套三房海景戶，放盤7日極速以860萬元沽出，樓價創屋苑2期今年新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●銅鑼灣怡安大廈高層C室，實用面積555方呎，兩房間隔，以890萬元易手，實用呎價16,036元，原業主於1996年以272萬元買入單位，持貨24年帳面獲利618萬元，單位升值227%。

●鰂魚涌太古城9月至今暫錄得23宗買賣，其中智星閣低層B室，實用面積約582方呎，兩房間隔，議價後減價約20萬元，以約1,080萬元成交，實用呎價約18,557元，新買家為同區用家，原業主於2015年1月以約908萬元購入，轉手帳面獲利約172萬元，物業升值約19%。

●筲箕灣形薈9月錄得2宗買賣，包括1B座中層D室，實用面積約494方呎，兩房間隔，叫價約1,100萬元，議價後減價約100萬元，以1,000萬元成交，實用呎價約20,243元，新買家為外區用家，斥資入市上車，原業主於2016年9月以約931.8萬元購入，是次轉手帳面獲利約68.2萬元，升值約7.3%。

－－－－－－

九龍區

●將軍澳廣場3座高層F室，實用面積502方呎，三房間隔，望市景，以850萬元將單位易手，實用呎價16,932元，原業主於2016年12月以600萬元買入，持貨4年帳面獲利250萬元，單位升值42%。

●將軍澳新都城1期3座中層D室，實用面積420方呎，兩房間隔，9月初以750萬元叫價放盤，後調減27萬元，以723萬元成交，減幅約3.6%，吸引同區上車客承接，實用呎價約17,214元。

●藍田滙景花園16座低層H室，實用面積約720方呎，套三房間隔，望內園景，開價1,050萬元，經議價後減價60萬元或約6%，以990萬元沽出，實用呎價約13,750元，屋苑本月至今暫錄約2宗二手買賣，平均實用呎價約14,465元。

●牛池灣威豪花園1座低層C室，實用面積637方呎，三房間隔，望園景，原開價918萬元，減價42萬元或4.6%，以876萬元沽出，實用呎價13,752元，原業主早於1995年以75萬元購入，帳面獲利801萬元離場，單位25年升值逾10倍。

●九龍灣德福花園B座高層3室，實用面積538方呎，兩房間隔，吸引年輕客承接換樓，經商議後由780萬元，調減至740萬元成交，減幅約5.1%，實用呎價約13,755元，原業主於1997年12月斥資311萬元購得，轉手帳面獲利429萬元，升值138%。

●紅磡黃埔花園10期4座高層E室，實用面積833方呎，套三房間隔及儲物室，享海景，叫價1,850萬元，最終議價後減152萬元以1,698萬元易手，實用呎價20,384元，新買家屬於換樓客。

●奧運站維港灣9月至今錄約2宗買賣，較上月同期5宗步伐略放緩，包括9座低層F室，兩房間隔，實用面積約457方呎，以980萬元放盤7日，即獲外區客接洽，議價後減價38萬元，以約942萬元成交，實用呎價約20,613元。

－－－－－－

新界區

●荃灣麗城花園本月10宗成交，較上月同期多1倍，其中2期2座高層A室，實用面積668方呎，套三房間隔，享海景，同類型放盤十分罕有，上址放盤價為885萬元，放盤7日極速獲承接，減價25萬元，以860萬元沽出，實用呎價12,874元，樓價創屋苑2期今年新高，亦是同類單位歷史第三高，新買家為外區換樓客。

●東涌東環2B座低層2室，實用面積約480方呎，兩房連儲物房間隔，享池景，新買家內區首置客，原業主開價約660萬元放售僅3周，雙方議價後終減價約22萬元，以638萬元成交，實用呎價約13,292元。

●東涌東堤灣畔2座低層A室，實用面積544方呎，兩房間隔，叫價640萬元，新近獲買家洽購，減至602萬元成交，實用呎價11,067元，較同類單位近期造價低約10%，新買家為上車客，見業主願意將價錢一減再減，火速落票承接。

●東涌映灣園11座高層C室，實用面積約565方呎，兩房間隔，放租約6天後，即由叫租16,000元減至14,500元獲承租，當中減幅約1,500元或約9%，實用呎租約25.7元，項目9月暫錄約18宗租賃成交，平均實用呎租約24.2元。

●屯門居屋兆安苑A座中層4室，實用面積563方呎，區內客即睇即買，於已補價自由市場以475萬元購入作自住或長線投資收租之用，實用呎價8,437元，該單位若作投資收租，現時市值租金大約12,500元，租金回報率高達3.2厘。

●天水圍嘉湖山莊樂湖居3座高層G室，實用面積548方呎，三房間隔，同屋苑客由於有移民打算，正放售自住物業，考慮到熟悉該區環境，而且搬遷方便，加上租期能夠配合，決定以月租12,500元、實用呎租22.8元租入上址6個月，並一筆過預繳租約期內租金。

●上水維也納花園9月暫錄2宗買賣，包括1座低層B室，實用面積677方呎，三房間隔，議價後以609萬元獲承接，實用呎價8,996元，原業主則於2008年以244萬元購入上址，持貨12年帳面獲利365萬元離場，單位升值近150%。

●沙田第一城9月暫錄約14宗成交，最新錄31座中層E室，實用面積451方呎，三房間隔，日前以730萬元易手，實用呎價16,186元，原業主則於1996年以263萬元購入單位，持貨24年帳面獲利約467萬元離場。

●馬鞍山海濤居3座中層D室，實用面積654方呎，三房間隔，開價1,180萬元，議價後以999萬元易手，實用呎價15,275元，原業主於2013年以680萬元購入，持貨7年帳面獲利約319萬元離場，單位升值約46.9%。

●馬鞍山雅典居6座中層C室，實用面積874方呎，三房間隔，放盤1個月，當時叫價1,150萬元，其後調整至1,108萬元獲買家承接，累減42萬，實用呎價12,677元。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020