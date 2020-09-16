夜市UPDATES：美股道指升勢擴大　港股夜期低水

美股早市個別向好，道指目前報28,109點，升113點或0.41%；標指報3,414點，升13點或0.39%；納指報11,224點，升34點或0.31%。港股期指夜市目前報24,674點，跌41點，低水52點。

投資者關注聯儲局議息後聲明，以及主席鮑威爾的講話，希望藉此了解央行對疫情期間經濟活動的評估。Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson指出，這是自聯儲局發布新貨幣政策戰略以來首次會議，目前尚不清楚會議是否會帶來政策上的真正轉變，但相信政策制定者不太可能立即改變其長期利率指引。

經濟數據方面，美國商務部公布，當地8月份零售銷售按月增長，由7月的0.9%放緩至0.6%，遜預期增長1%，而扣除汽車和汽油的增幅為0.7%，亦低過預期增加0.9%。

經合組織(OECD)最新預測，2020年全球經濟將收縮4.5%，但較6月份估計萎縮6%略為緩和。

【21:30】聯儲局議息結果出爐前，美股周三(16日)早段靠穩，道指高開93點，報28,089點，以科技股為主的納指升34點，至11,234點。

外電報道，Facebook(Fb)就反壟斷行為被聯邦公平交易委員會(FTC)調查逾一年後，年底前可能遭到起訴，消息拖累Fb股價早段跌1.11%至269.39美元。

受惠疫情期間網購激增，聯邦快遞(Fedex)截至8月底止季度純利大增逾67%至12.5億美元，經調整後每股賺4.87美元，大幅高過分析員估計的2.69美元，期內收入增加13%至193億美元，好過預期的175.5億美元。聯邦快遞股價早段漲5.63%至249.98美元。

摩根大通報告指出，全球退休基金、主權財富基金因重整投資組合，今季內可能拋售2,000億美元股票，對全球股市或構成風險，惟該行策略員認為，基於持倉水平仍偏低，股市中長線而言仍有很大上升空間，一旦未來數周出現回吐，將是低吸良機。

私募基金黑石集團副主席Tony James警告，股市回報將面臨「迷失10年」，上升空間有限，主要是企業盈利難以增長，5至10年內的估值已充分反映。他又預期，現時低利率不會進一步向下，相反，未來數年將回到較正常的水平。

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