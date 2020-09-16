【悲情樓市】新居屋搶客　未補價公屋「兩球」有找

新居屋開始接受申請，料吸走不少未補價第二市場資助房屋的客源，同時拖累做價回落。據房委會資料，8月份暫錄156宗同類公屋及居屋成交，按月再少約8.2%。而抗跌力低的公屋樓價亦失守，觀塘翠屏北邨極低層單位以低於「兩球」易手，呎價僅3,878元創項目逾一年新低。

9月第二市場交投暫只錄25宗，市場消息稱，翠屏北邨翠楠樓低座極低層，實用面積443方呎，僅以171.8萬元售出，做價亦為項目今年最低。據了解，去年另一個實用面積490方呎低層戶，以188萬元售，呎價3,837元，為對上的低位。

自上月初至本月中，第二市場連錄至少5宗樓價低於「兩球」的公屋成交，其中李鄭屋邨中層單位，實用面積277方呎，上月以138萬元售出，較6月份同類型單位做價低約13.8%，呎價僅約4,982元。

未補價居屋市場同時轉靜，樓價下挫。世紀21奇豐黎樹森表示，粉嶺居屋欣盛苑F座低層三房戶，實用面積645方呎，本月初以約426萬元轉手，呎價僅6,605元。去年中同類型單位做價最高曾近540萬元，現較高位回落逾110萬元。

新居屋開價後推冧未補價物業樓市，祥益黃慶德稱，屯門區未聞該類市場的買賣個案，現時業主議幅普遍介乎約3至5%，其中居屋龍門居15座一個中層三房海景單位放盤，第二市場開價530萬元，其後減至約500萬元放售，減幅達5.7%。

他認為，政府應撤辣，不應只着眼於細價盤，以免樓價升得更急，反而要進一步放寬大額物業按揭成數，令更多人可以換大單位，釋放上車盤源，帶動交投上升。

鑽石山新居屋為是次焦點。世紀21聯誠謝寶昭表示，藍田、油塘居屋交投淡靜，過去周末睇樓量跌20%，市場未聞買賣。區內放盤叫價議價空間達5至8%，藍田居屋康栢苑一個實用面645方呎放盤，近日減價70萬元，最新叫價580萬元，料再有額外議幅。

除了第二市場物業外，向來門檻較低的納米戶也遇冷！政府調高按揭保險樓價上限後，不少買家轉向買入面積較大單位，令納米樓加快爆煲。大埔嵐山開放式單位近日僅以約302萬元易手，較兩年前同類型單位做價低約20%，料連使費原業主需蝕讓離場。

市場消息透露，上址為7座高層單位，實用面積181方呎，成交呎價約16,685元。據了解，原業主2017年以約292萬元購入單位，持貨三年帳面僅賺約10萬元，但連同接貨時需付的10%額外印花稅及其他使費，料是次有機會損手。

該盤同類型開放式單位，過往呎價最高曾逾2.2萬元，而上述單位成交價，亦屬嵐山今年最低。對上一層同面積物業，於2018年曾以380萬元登記沽，當時呎價達20,994元，最新成交單位做價平78萬元。

個別新樓單幢迷你戶已見帳面貶值個案，資料顯示，香港仔登峰．南岸中層單位，以約538萬元登記轉手，原業主2016年底以546.4萬元購入，持貨不足四年，帳面跌價1.5%。據了解，單位實用面積254方呎，一房間隔，成交呎價21,181元。

此外，豪宅屋苑再現帳面貶值。資料顯示，沙田九肚尚珩2座中層C室，以3,240萬元登記售出，原業主2017年底登記購入，持貨不足三年帳面蒸發逾580餘萬元。若以單位實用面積1,602方呎計，呎價20,225元。由於辣招期未滿，轉手料需付10%辣招稅。

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