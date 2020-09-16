首7個月私宅動工量6022伙　六年同期低位

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年私宅動工步伐偏慢，據屋宇署資料，7月份有4個私宅項目動工，涉及600個單位，雖較6月的238伙增加1.52倍，但首7個月累積數目僅6,022伙，按年減少約7%，創六年同期新低。

該行指出，7月動工單位主要來自西灣河太祥街2號，佔415伙。其次鴨脷洲大街65至71號錄138伙。陳海潮指出，今年餘下月份仍有不少項目可望動工，估計全年動工量可達1.2萬至1.3萬伙。

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