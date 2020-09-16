【中美科技戰】美國晶片業促政府投資最多3900億　免生產外流

面對中國大舉投資打造成主要晶片生產地，美國半導體行業協會(SIA)表示，美國政府需要向業界投放200億至500億美元(約1,560億至3,900億港元)，令企業在美國設廠的吸引力，可挑戰台灣、中國、南韓、新加坡、以色列和歐洲部分地方，阻止長達數十年的晶片製造產業外流的趨勢。

協會續警告，若未能做到，美國整體在晶片業的領導地位將受到威脅。事實上，中美貿易戰和疫情導致供應鏈受阻，揭露在海外製造這些關鍵零件的風險。

規模4,000億美元的晶片市場由美國主導，但許多晶片製造商如英偉達(Nvidia)和高通，都會將生產外判至海外，大部分是在亞洲的工廠。協會指出，未來全球新增的潛在產能中，只有6%會設於美國，相反未來十年新增產能中有約40%會設於中國，令中國成為全球最大晶片製造基地。

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